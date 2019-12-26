В Челябинске чуть не подрались водители троллейбуса и автобуса
В четверг утром, 26 декабря, возле Публичной библиотеки на улице Ленина, 60 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись маршрутный троллейбус 8 и новый зеленый автобус.
Причем, на автобусе не было таблички, по какому маршруту он двигался.
Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала очевидица происшествия.
— Я ехала в троллейбусе на работу. Впереди перед публичной библиотекой заметила машины ГИБДД. Мы стали объезжать аварию по встречной полосе. Я подумала, что произошло серьезное ДТП. Аж две машины с мигалками!
Троллейбус 8 подрезал проходящий мимо новый зеленый автобус в Челябинске.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Челябинка попыталась поговорить с шофером и узнать, что случилось.
— Авария, разве не видно? — разъяренно ответил водитель автобуса.
А потом он подошел к шоферу электромашины и хотел накинуться на него, но сдержался.
Вовремя подоспевшие сотрудники ГИБДД успокоили обоих и продолжили оформлять протокол.
Насупившиеся виновники аварии разошлись по кабинам своих транспортных средств.
Читательница КП-Челябинск прислала видео дорожно-транспортного происшествия.
ДТП в Челябинске с маршрутным автобусом на ГМТ и троллейбусом 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU