2019-12-26T08:54:17+03:00
Общество

В Челябинске чуть не подрались водители троллейбуса и автобуса

ДТП случилось у Публичной библиотеки
Антонина СНЕГУРЕНКО
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С водителями троллейбуса и автобуса чуть не случилась потасовка.С водителями троллейбуса и автобуса чуть не случилась потасовка.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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В четверг утром, 26 декабря, возле Публичной библиотеки на улице Ленина, 60 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись маршрутный троллейбус 8 и новый зеленый автобус.

Причем, на автобусе не было таблички, по какому маршруту он двигался.

Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала очевидица происшествия.

— Я ехала в троллейбусе на работу. Впереди перед публичной библиотекой заметила машины ГИБДД. Мы стали объезжать аварию по встречной полосе. Я подумала, что произошло серьезное ДТП. Аж две машины с мигалками!

Троллейбус 8 подрезал проходящий мимо новый зеленый автобус в Челябинске. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Троллейбус 8 подрезал проходящий мимо новый зеленый автобус в Челябинске.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Челябинка попыталась поговорить с шофером и узнать, что случилось.

— Авария, разве не видно? — разъяренно ответил водитель автобуса.

А потом он подошел к шоферу электромашины и хотел накинуться на него, но сдержался.

Вовремя подоспевшие сотрудники ГИБДД успокоили обоих и продолжили оформлять протокол.

Насупившиеся виновники аварии разошлись по кабинам своих транспортных средств.

Читательница КП-Челябинск прислала видео дорожно-транспортного происшествия.

ДТП в Челябинске с маршрутным автобусом на ГМТ и троллейбусом 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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