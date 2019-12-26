2019-12-26T10:43:27+03:00
Общество

Названо имя нового уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области

В Заксобрании области за эту кандидатуру проголосовали единодушно
Лидия ПЕСКОВА
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Евгения Майорова. Фото: из личного архива героя.Евгения Майорова. Фото: из личного архива героя.
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В четверг, 26 декабря, депутаты регионального Заксобрания утвердили кандидатуру Евгении Майоровой на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Майорова много лет возглавляет областное движение помощи онкобольным детям «Искорка» и прекрасно известна южноуральцам своей подвижнической работой.

Кандидатура Майоровой была предложена губернатором Алексеем Текслером. Ранее ее одобрила уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова. Депутаты Законодательного собрания области также проголосовали за нее единогласно.

Евгении Майоровой 37 лет, она имеет несколько высших образований, в том числе юридическое. В начале 2000-х у ее дочери обнаружили онкологию. Помогая ребенку бороться за жизнь, Майорова пришла в некоммерческий сектор и увлеклась волонтерской работой. В 2011-м году она возглавила «Искорку». Майорова также эксперт общественной палаты Челябинской области.

Предыдущий уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина покинула пост 5 ноября 2019 года. Сейчас Буторина возглавляет министерство социальных отношений Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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