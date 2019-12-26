Пенсионерку из Челябинска передумали судить за репост в социальных сетях

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-26T11:49:44+03:00

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59-летняя Галина Г. из Челябинска активно общается в социальных сетях. Как-то она увидела информацию о 17-летнем подростке из Архангельска, который подорвал себя в управлении ФСБ. И сделала репост новости. Почему это событие так задело челябинку, она не объяснила. Собственно, это и спасло ее от наказания.

Из-за репоста новости на пенсионерку завели уголовное дело. Якобы, своим кликом она публично оправдывает терроризм. Летом у женщины прошли обыски. Позже специалисты провели психолого-лингвистическую экспертизу ее страницы и нашли «совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта». А на днях дело все же закрыли. Следствие учло тот факт, что Галина не является автором публикации и не высказывала свое отношение к случившемуся в виде дополнительных комментариев.

Если бы дело дошло до суда, пенсионерке грозили миллионный штраф и семь лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU