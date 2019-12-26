Три читателя «Комсомолки» бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
КП-Челябинск выбрала трех счастливчиков, которые отправятся на отдых в санаторий «Карагайский бор». Такой приз мы приготовили для читателей, оформивших полугодовую подписку на 2020 год на газету «Комсомольская правда».
На конкурс было прислано более 350 заявок. С помощью лототрона мы определили победителей.
Главный приз — путевку на двоих на неделю в «Карагайский бор» получает Елена Агафонова из Верхнего Уфалея.
Еще две путевки выходного дня на две персоны достаются В.Е. Назаровой из Брединского района и Екатерине Шаровой из Еткульского района.
Поздравляем читательниц с победой и наступающими праздниками! И ждем в редакции за подарками с 20 по 31 января. Наш адрес: г. Челябинск, ул.Красная, 4, 6 этаж, офис 607. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (351) 700-09-67 доб.1021.
Розыгрыш среди подписчиков 26 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU