2019-12-26T13:02:46+03:00
Общество

Три читателя «Комсомолки» бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»

Такой подарок на Новый год получили победители конкурса среди подписчиков
Екатерина АНДРЕЕВА
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КП-Челябинск выбрала трех счастливчиков, которые отправятся на отдых в санаторий «Карагайский бор». Такой приз мы приготовили для читателей, оформивших полугодовую подписку на 2020 год на газету «Комсомольская правда».

На конкурс было прислано более 350 заявок. С помощью лототрона мы определили победителей.

Главный приз — путевку на двоих на неделю в «Карагайский бор» получает Елена Агафонова из Верхнего Уфалея.

Еще две путевки выходного дня на две персоны достаются В.Е. Назаровой из Брединского района и Екатерине Шаровой из Еткульского района.

Поздравляем читательниц с победой и наступающими праздниками! И ждем в редакции за подарками с 20 по 31 января. Наш адрес: г. Челябинск, ул.Красная, 4, 6 этаж, офис 607. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (351) 700-09-67 доб.1021.

Розыгрыш среди подписчиков 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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