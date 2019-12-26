2019-12-26T16:31:51+03:00
Экономика

PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ

В рамках оценки были детально проанализированы применяемые практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита
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Международные консультанты констатировали, что внутренний аудит ВТБ полностью соответствует всем стандартамМеждународные консультанты констатировали, что внутренний аудит ВТБ полностью соответствует всем стандартам
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Один из ведущих в мире бизнес-консультантов компания PricewaterhouseCoopers провела независимую оценку внутреннего аудита Банка ВТБ на предмет соответствия требованиям международных профессиональных стандартов, которая находится в контексте контрольных рекомендаций и требований Банка России и Росимущества. По итогам оценки консультанты подтвердили высокий уровень зрелости деятельности Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ, в том числе - в части объективности, профессионализма, использования продвинутых подходов и технологий, а также ее соответствие требованиям международных стандартов и Кодекса этики внутреннего аудита.

В рамках оценки были детально проанализированы применяемые практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита Банка ВТБ на период 2019 - 2022 гг., отмечены такие важные для времени цифровизации банковского бизнеса характеристики внутреннего аудита, как гибкое сочетание различных проверочных мероприятий от комплексной проверки до дистанционного мониторинга информационных систем банка. Консультанты особо выделили смещение фокуса проверок на оценку эффективности бизнес-процессов и поиск решений их оптимизации, продуктивную координацию деятельности как с внутренними подразделениями Банка и разветвленной региональной сетью, так и с множеством финансовых и нефинансовых дочерних компаний.

Отдельно консультанты отметили передовые международные практики, применяемые внутренним аудитом, в частности созданную в ВТБ систему отдельных форм автоматизированного аудита и мониторинга с использованием специализированных инструментов. Данная технология позволяет в режиме реального времени проводить анализ больших массивов данных по различным критериям, выявлять потенциальные отклонения, нарушения и оценивать риски отдельных бизнес-процессов. В ВТБ такие системы используются не только для мониторинга состояния контрольной среды, но и для планирования и проведения аудиторских проверок, что позволяет существенно повысить качество внутреннего аудита.

Международные консультанты, опираясь на свой опыт, констатировали, что внутренний аудит ВТБ полностью соответствует всем стандартам аудиторской деятельности, а также формирует рыночный бенчмарк соответствия лучшим международным практикам.

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