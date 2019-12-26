Памятник египтянину появится в Челябинске
27 декабря в Челябинске студенты института культуры встретятся с египтянином. В вузе побывает скульптор Усама Эльсайед Махмуд Мохамед Эльсерви. Он откроет памятник египетскому писателю, выдающемуся деятелю культуры, нобелевскому лауреату Нагибу Махфузу.
В пятницу бюст арабского литератора будет установлен в здании челябинского института культуры. Автором его и является Усама.
Событие приурочено к грядущему Году гуманитарного сотрудничества России и Египта, который объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
Кстати, Усама Эльсайед Махмуд Мохамед Эльсерви — бывший советник по вопросам культуры при посольстве Египта в России, профессор Хельуанского университета, член Союза художников Египта и России.
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ИСТОЧНИК KP.RU