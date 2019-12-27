Житель Челябинской области разбил окно соседа, выбрасывая диван с балкона
В Озерске двое мужчин решили последовать итальянской традиции и перед Новым годом выбросить из дома старую мебель прямо через окно. Вот только в Европе это делают жители частных домов, а в России — многоквартирных. Летев с третьего этажа, диван разбил окно соседа. Об этом в группе «Подслушано в Озерске» сообщили очевидцы.
Житель Челябинской области разбил окно соседа, выбрасывая диван с балкона.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret
Инцидент произошел по адресу ул. Гайдара, 5. Изумленные жители дома напротив успели заснять полет дивана на камеру мобильного телефона. Видео выложили в соцсети.
— Итальянские традиции, да с русским колоритом — комментируют пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU