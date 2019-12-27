СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-27T06:37:15+03:00

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Житель Миасса шел вечером по своим делам, как вдруг увидел яркое пламя на балконе одного из домов.

Гирлянда на балконе напугала жителя Челябинской области.

— Как-будто квартира горит. Хотел вызвать пожарных. Но смотрю: дыма-то нет. Похоже на чью-то злую шутку, — написал он в группе «Инцидент Миасс» и выложил снятое видео.

Через несколько минут мужчина понял, что это такая необычная иллюминация, о чем и сообщил следующим постом. Впрочем, пользователи соцсети и сами догадались.

— Это же гирлянда! Между прочим, такая дорого стоит, — прокомментировала подписчица паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU