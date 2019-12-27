Гирлянда на балконе напугала жителя Челябинской области
Житель Миасса шел вечером по своим делам, как вдруг увидел яркое пламя на балконе одного из домов.
Гирлянда на балконе напугала жителя Челябинской области.
— Как-будто квартира горит. Хотел вызвать пожарных. Но смотрю: дыма-то нет. Похоже на чью-то злую шутку, — написал он в группе «Инцидент Миасс» и выложил снятое видео.
Через несколько минут мужчина понял, что это такая необычная иллюминация, о чем и сообщил следующим постом. Впрочем, пользователи соцсети и сами догадались.
— Это же гирлянда! Между прочим, такая дорого стоит, — прокомментировала подписчица паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU