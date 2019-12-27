2019-12-27T11:17:56+03:00
Общество

Скандал в челябинской школе: «Пока не заплатишь, елки не будет»

В Сатке со школьников потребовали деньги на новогоднюю программу
Инна КУМЕЙКО
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«Дед Мороз, приходи!». «А вы деньги заплатили, детки?». Фото: Александр ГЛУЗ.«Дед Мороз, приходи!». «А вы деньги заплатили, детки?». Фото: Александр ГЛУЗ.
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Скандалом обернулась подготовка праздника в школе № 11 Сатки. Родители учеников пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на принудительные поборы для новогоднего утренника.

Ультиматум педагогов в родительских чатах был резким: «Если дети не сдадут деньги, мы в этот день будем учиться, так как он учебный. Освобождение мы получаем в связи с проведением новогоднего мероприятия».

Администрация школы от своих слов не открещивается: по просьбе родителей был заключен договор с праздничным агентством. Дети должны сдать по 120 руб.

Активисты «Гражданского патруля» обратились в министерство образования региона с просьбой проверить законность действий школьного руководства.

«Комсомолка» связалась с одной из мам.

— У меня семеро: двое моих и пятеро приемных. Сыновья-близнецы на праздник не пошли, — говорит Татьяна. — В прошлом году за эти же 120 рублей было скучно: музыку включала техничка. Не забрали дети и подарков, которые мы с родителями заранее покупали. Классный руководитель велела им придти за ними отдельно, словно мои дети прокаженные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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