2019-12-28T18:54:49+03:00
Дом. Семья

По Челябинску бегают два бездомных алабая

Никто не может их поймать
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот таких две собаки бегают по Челябинску. Фото: «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».Вот таких две собаки бегают по Челябинску. Фото: «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».
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В микрорайоне «Парковый 2» Челябинска уж несколько дней бегают два алабая. Без хозяев. Вероятно, собаки сбежали и потерялись. Об этом сообщили в группе «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».

— Это Щенки! В руки не даются. Ищем хозяев, — написала администратор паблика.

Собаки этой породы крепкие и крупные, так что неудивительно, что никто не может их поймать.

Тем временем челябинцы сообщили в соцсети про семью из поселка Исаково, которая потеряла двух алабаев. Собаки сломали забор и убежали. Без наморднимков. Хозяева сообщили в полицию. Но это оказались другие псы — взрослые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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