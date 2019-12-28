По Челябинску бегают два бездомных алабая

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-28T18:54:49+03:00

Вот таких две собаки бегают по Челябинску. Фото: «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».

Никто не может их поймать

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Парковый 2» Челябинска уж несколько дней бегают два алабая. Без хозяев. Вероятно, собаки сбежали и потерялись. Об этом сообщили в группе «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».

— Это Щенки! В руки не даются. Ищем хозяев, — написала администратор паблика.

Собаки этой породы крепкие и крупные, так что неудивительно, что никто не может их поймать.

Тем временем челябинцы сообщили в соцсети про семью из поселка Исаково, которая потеряла двух алабаев. Собаки сломали забор и убежали. Без наморднимков. Хозяева сообщили в полицию. Но это оказались другие псы — взрослые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU