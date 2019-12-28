По Челябинску бегают два бездомных алабая
В микрорайоне «Парковый 2» Челябинска уж несколько дней бегают два алабая. Без хозяев. Вероятно, собаки сбежали и потерялись. Об этом сообщили в группе «Приют для животных Наш Дом, г. Челябинск» во «ВКонтакте».
— Это Щенки! В руки не даются. Ищем хозяев, — написала администратор паблика.
Собаки этой породы крепкие и крупные, так что неудивительно, что никто не может их поймать.
Тем временем челябинцы сообщили в соцсети про семью из поселка Исаково, которая потеряла двух алабаев. Собаки сломали забор и убежали. Без наморднимков. Хозяева сообщили в полицию. Но это оказались другие псы — взрослые.
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ИСТОЧНИК KP.RU