2019-12-29T08:38:17+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП с фурой из Челябинска в Иркутской области переросло в уголовное дело

Есть пострадавшие и погибший (видео)
Ирина Фадюшина
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От падения в кювет кабина фуры превратилась в металлолом. Фото: ГУ МВД по Иркутской областиОт падения в кювет кабина фуры превратилась в металлолом. Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием тягача из Челябинска, который протаранил микроавтобус на трассе Р-258 «Байкал» в минувшую пятницу.

— Как пояснил полицейским водитель грузовика, 56-летний житель города Челябинска, у его машины отказали тормоза. В результате ДТП погиб пассажир минивэна, еще четверо мужчин, водитель и пассажиры, были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Обвинение водителю пока не предъявлено. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Один из пассажиров минивэна погиб сразу после приезда скорой. Еще четверо госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести. Все пассажиры — граждане Германии

Смертельное дтп Шелеховский район Иркутской области. Фура из Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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