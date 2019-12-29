Житель Челябинска умер на школьном катке во время катания с дочкой
Трагедия произошла в микрорайоне Чурилово, в пятницу вечером, 27 декабря. Челябинец катался на катке возле школы №116 по улице 2-я Эльтонская.
— Я его жену знаю, она хореограф в танцевальной студии. Он на катке с дочкой катался, сердце остановилось. Мужчина молодой, военный. В ноябре супруги годовщину отметили, восемь лет вместе. Как теперь семья переживет эту утрату, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск местная жительница.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт смерти челябинца, но подробности рассказывать не стали.
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ИСТОЧНИК KP.RU