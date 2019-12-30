Жителей Челябинской области возмутили полицейские, выслеживающие курильщиков

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-30T06:26:47+03:00

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Жители Троицка обсуждают действия полицейских, которые выслеживают курильщиков возле травмпункта на Майской площади, 1 и выписывают штрафы.

— Стоят на травмпункте в гражданской машине, фоткают людей из машины, которые нервно курят, выходя из больницы, подходят и штрафуют. Будьте внимательны, — предупреждает один из жителей в группе «Подслушано Троицк».

Под постом подписчики оставили множество комментариев. Одни осуждают полицейских, которые прячутся в машине, другие — защищают, дескать нарушать не надо.

— Скрытой камерой снимать из непонятной машины — это правильно? Ну стояли тогда бы на входе и никто бы не курил. Вот так я понимаю, что они блюстители порядка. Люди в травмпункт с бедой приезжают... нервничают. В что они напротив ТАТУ (Троицкий авиационный технический колледж. — Прим. ред.) не встали, когда студенты на перемене курят на тротуаре? — пишет Елена Стадникова.

По словам очевидцев, полицейские прячутся в этой машине. Фото: Подслушано Троицк/vk.com

— А курить там, где нельзя, это правильно? Все люди знают, чего делать нельзя, но все равно нарушают, а виноваты не они, а сотрудники полиции. Где логика? Попался, ответь за свой поступок, — пишет Данил Сахаров.

— Не надо курить там, где не положено. Проходят даже когда мимо со своими сигаретами, еще и со всякими запахами — дышать нечем! — пишет Дарья Васильева.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ?

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курить:

— на территориях и в помещениях детсадов, школ, вузов и других образовательных учреждений;

— на территориях и в помещениях больниц, курортов, гостиниц;

— в общественном транспорте, а также в аэропортах, вокзалах, станциях метро и других мест ожидания транспорта;

— на рынках, в магазинах, ларьках.

— в зданиях администраций, министерств и ведомств;

— на рабочих местах;

— в лифтах и подъездах;

— на детских площадках;

— на пляжах.

Размер штрафа за курение в общественных местах: от 500 до 3 000 рублей.

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