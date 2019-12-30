Жители Челябинска захламили мусорные контейнеры старыми вещами
В преддверие Нового года жители Челябинска устроили мусорный коллапс, решив избавиться от старых вещей по доброй итальянской традиции.
— Мусор третий день не вывозится, Тухачевского,13, — пожаловались жители Ленинского района в группе «Наш Челябинск».
В комментариях сообщают, что такая же ситуация в соседнем, 12 доме.
— Название улицы соответствует происходящему на улице, — иронизирует Максим Талабаев.
В «Центре коммунального сервиса» заверили: отходы вывозили каждый день.
— На данном объекте в выходные действительно наблюдалось увеличение объемов мусора. Это связано с подготовкой к праздникам. Жители наводят порядок в своих квартирах и домах. И, как это принято перед Новым годом, избавляются от ненужного. Соответственно в контейнеры складируется больше отходов, чем обычно. Вчера вечером мусор с данной площадки был вывезен, — прокомментировал пресс-секретарь ЦКС Сергей Жеребин.
Также на невывезенный мусор жалуются жители Троицка. Как уточнили в ЦКС, там недавно сменилась подрядчик. Мусоровозы новой компании уже работают и в ближайшее время ситуация нормализуется.
Регоператор уточняет: в новогодние праздники мусор в Челябинской области будут вывозить ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU