2019-12-30T09:01:34+03:00
Общество

Жители Челябинска захламили мусорные контейнеры старыми вещами

В соцсетях пишут, что отходы не вывозятся несколько дней
Ирина Фадюшина
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Фото: Наш Челябинск/vk.comФото: Наш Челябинск/vk.com
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В преддверие Нового года жители Челябинска устроили мусорный коллапс, решив избавиться от старых вещей по доброй итальянской традиции.

— Мусор третий день не вывозится, Тухачевского,13, — пожаловались жители Ленинского района в группе «Наш Челябинск».

В комментариях сообщают, что такая же ситуация в соседнем, 12 доме.

— Название улицы соответствует происходящему на улице, — иронизирует Максим Талабаев.

В «Центре коммунального сервиса» заверили: отходы вывозили каждый день.

— На данном объекте в выходные действительно наблюдалось увеличение объемов мусора. Это связано с подготовкой к праздникам. Жители наводят порядок в своих квартирах и домах. И, как это принято перед Новым годом, избавляются от ненужного. Соответственно в контейнеры складируется больше отходов, чем обычно. Вчера вечером мусор с данной площадки был вывезен, — прокомментировал пресс-секретарь ЦКС Сергей Жеребин.

Также на невывезенный мусор жалуются жители Троицка. Как уточнили в ЦКС, там недавно сменилась подрядчик. Мусоровозы новой компании уже работают и в ближайшее время ситуация нормализуется.

Регоператор уточняет: в новогодние праздники мусор в Челябинской области будут вывозить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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