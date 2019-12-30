2019-12-30T09:25:51+03:00
Общество

В Челябинской области воришки украли три тысячи рублей оригинальным способом

Для этого они разобрали кирпичную стену в гараже
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Злоумышленники в Миассе Челябинской области решили обчистить гаражный бокс.

Хозяин гаража, 56-летний житель Миасса обратился в полицию:

— Похитили имущества на три тысячи рублей. Но ради этой мелочи разобрали кирпичную стену гаража, — рассказал пострадавший.

Полицейские задержали трех подозреваемых в совершении кражи. Это компания из тех, кто ранее преступал закон, — 30-летний, 47-летний и 35-летний местные жители.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказал сайт "Челябинск Сегодня".

— Одного заключили под стражу, двое остались под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Кто и когда будет восстанавливать стену гаража и выплатит причиненный ущерб, пока не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грибок, плесень и мокрая проводка: в Челябинской области здоровью детей угрожает спортзал
«Трактор» сделал подарок на Новый год 11-летнему болельщику
Чем 2019-й запомнился южноуральцам
В Челябинске создали гигантскую елку из 134 автомобилей
Бесстыжая Снегурочка привлекает внимание детей в центре Челябинска
В Челябинской области воришки украли три тысячи рублей оригинальным способом
Искусственный интеллект вместо гадалки: на Урале запустили сервис, который предсказывает желания
«Хочу стать учителем физкультуры. Подари мне телевизор»: нескромные просьбы детдомовцев Челябинской области шокировали деда Мороза
Жители Челябинска захламили мусорные контейнеры старыми вещами
«Забавно! 20-летнюю русскую студентку принимают за 50-летнюю Дженифер Лопес»: таблоид The sun написал про девушку из Челябинска