В Челябинской области воришки украли три тысячи рублей оригинальным способом

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-30T09:25:51+03:00

Для этого они разобрали кирпичную стену в гараже

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Злоумышленники в Миассе Челябинской области решили обчистить гаражный бокс.

Хозяин гаража, 56-летний житель Миасса обратился в полицию:

— Похитили имущества на три тысячи рублей. Но ради этой мелочи разобрали кирпичную стену гаража, — рассказал пострадавший.

Полицейские задержали трех подозреваемых в совершении кражи. Это компания из тех, кто ранее преступал закон, — 30-летний, 47-летний и 35-летний местные жители.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказал сайт "Челябинск Сегодня".

— Одного заключили под стражу, двое остались под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Кто и когда будет восстанавливать стену гаража и выплатит причиненный ущерб, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU