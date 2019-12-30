Грибок, плесень и мокрая проводка: в Челябинской области здоровью детей угрожает спортзал
Спортивный зал бывшего ПТУ-113 п.Зауральский Челябинской области, а ныне Центра детского творчества «Каскад» — любимое место зауральских детишек. Тут проходят занятия по рукопашному бою. Но его состояние угрожает жизни и здоровью детей.
Жительница Еманжелинского района Дарья Третьякова разместила в соцсетях видео:
— Здесь фактически растут грибы, дует, на улице зима. В помещении примерно градусов +12… 14. Вот такие растения. А летом по этой стене, во время дождя, текут реки. С выключателя капает, а рядом щиток электрический, — показывает Дарья на видео. — ЦДТ «Каскад» рушится, а руководство только кормит обещаниями!
Фото: скрин видео. Видео: Дарья Третьякова.
К обсуждению подключились пользователи паблика ВКонтакте «Подслушано в Зауральском»:
— Как это ни печально, но условия с каждым годом все хуже. Несколько групп детей, которые с удовольствием бегут на тренировку, вынуждены заниматься в таких условиях 4-й год, материальной базы никакой, все, что имеется в зале, приобретено своими силами, — добавляет Максим Кузнецов.
Фото: скрин видео. Видео: Дарья Третьякова.
— А где администрация? Вы все деревья, которые по поселку выкосили, продайте на дрова, денег как раз на новый зал хватит! Позорище! — пишет пользователь Andrey Serebryakov.
— Наша цель — дойти до Текслера, а может и дальше, чтобы нашим детям было, где тренироваться! Потому что ходят они с удовольствием. Закрыть-то проще всего, а нужно, чтобы его привели в порядок, — комментирует родительница.
С потолка капает вода на проводку. Спортзал ЦДТ Каскад п.Зауральский Еманжелинского района..
Корреспондент КП-Челябинск позвонил в администрацию Еманжелинского района и п.Зауральский. Там только дружно покивали друг на друга, мол, учреждение давно закрыто, находится в ведении района.
Сергей Сафронов, председатель районного совета депутатов п.Зауральский уточнил:
— Здание на балансе администрации Еманжелинского района. Находится в стадии передачи. Руководитель ЦДТ «Каскад», бывший директор Оксана Павлова уволилась. Пока даже не знаем, что делать с ним.
В п.Зауральский Еманжелинского района зал ЦДТ Каскад рушится.
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