Грибок, плесень и мокрая проводка: в Челябинской области здоровью детей угрожает спортзал

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-30T10:56:55+03:00

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Спортивный зал бывшего ПТУ-113 п.Зауральский Челябинской области, а ныне Центра детского творчества «Каскад» — любимое место зауральских детишек. Тут проходят занятия по рукопашному бою. Но его состояние угрожает жизни и здоровью детей.

Жительница Еманжелинского района Дарья Третьякова разместила в соцсетях видео:

— Здесь фактически растут грибы, дует, на улице зима. В помещении примерно градусов +12… 14. Вот такие растения. А летом по этой стене, во время дождя, текут реки. С выключателя капает, а рядом щиток электрический, — показывает Дарья на видео. — ЦДТ «Каскад» рушится, а руководство только кормит обещаниями!

Фото: скрин видео. Видео: Дарья Третьякова.

К обсуждению подключились пользователи паблика ВКонтакте «Подслушано в Зауральском»:

— Как это ни печально, но условия с каждым годом все хуже. Несколько групп детей, которые с удовольствием бегут на тренировку, вынуждены заниматься в таких условиях 4-й год, материальной базы никакой, все, что имеется в зале, приобретено своими силами, — добавляет Максим Кузнецов.

Фото: скрин видео. Видео: Дарья Третьякова.

— А где администрация? Вы все деревья, которые по поселку выкосили, продайте на дрова, денег как раз на новый зал хватит! Позорище! — пишет пользователь Andrey Serebryakov.

— Наша цель — дойти до Текслера, а может и дальше, чтобы нашим детям было, где тренироваться! Потому что ходят они с удовольствием. Закрыть-то проще всего, а нужно, чтобы его привели в порядок, — комментирует родительница.

С потолка капает вода на проводку. Спортзал ЦДТ Каскад п.Зауральский Еманжелинского района..

Корреспондент КП-Челябинск позвонил в администрацию Еманжелинского района и п.Зауральский. Там только дружно покивали друг на друга, мол, учреждение давно закрыто, находится в ведении района.

Сергей Сафронов, председатель районного совета депутатов п.Зауральский уточнил:

— Здание на балансе администрации Еманжелинского района. Находится в стадии передачи. Руководитель ЦДТ «Каскад», бывший директор Оксана Павлова уволилась. Пока даже не знаем, что делать с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/752488" frameborder="0"></iframe> В п.Зауральский Еманжелинского района зал ЦДТ Каскад рушится.

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