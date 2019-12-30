2019-12-30T12:48:02+03:00
Общество

«Дети ревут, матери расстраиваются»: в Челябинске на утреннике в колонии у детей забрали новогодние игрушки

Осужденные женщины возмутились, что им не вернут кукол после отсидки
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Фонд "Прикоснование"Фото: Фонд "Прикоснование"
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Новый год и в колонии — Новый год. Ежегодно благотворители везут женщинам и детям новогодние подарки. Накануне в дом ребенка исправительной колонии № 5 Челябинска организации и члены Общественной наблюдательной комиссии привезли игрушки. «Зэчки» возмутились: нам не отдадут эти игрушки после отсидки?

Об этом в фейсбуке рассказала Оксана Труфанова, правозащитница и член ОНК 1 созыва.

— Вот через три дня и наступит Новый год, а мы с вами от старого не далеко ушли. А хотелось бы. В женской колонии ФКУ ИК-5 Челябинска после вчерашнего утренника из подаренных кульков благотворительной организацией изъяли кукол. Как эти игрушки из детских рук вырывали, я себе даже не представляю, сердце сжимается. Игрушки, которые этим детям, отродясь, может, никто не дарил. Дети ревут, матери расстраиваются... Новый год..., — написала правозащитница.

Оксана Труфанова добавила, что изымаются из передач фрукты — апельсины, мандарины, яблоки и т.д., которые предназначены для «свободных» детей осужденных женщин, и посоветовала начальнику ГУФСИН по Челябинской области, вместо корпоратива, нацепить бороду деда Мороза, взять мешок с фруктами и разобраться в случившемся, а также вернуть подарки.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области прокомментировали:

— Игрушки закупались из расчета на возрастные группы детей. Например, купили четыре большие дорогостоящие куклы. Детей в доме ребенка 27. Понятно, что груднички с такой играть не будут. Кроме того, игрушки действительно остаются в доме ребенка навсегда, поскольку в учреждении идет учет имущества, к которому также относятся игрушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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