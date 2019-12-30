Челябинец закатил новогодний утренник для бродяг

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-30T13:24:13+03:00

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Евгений Косовских, больше известный как Доктор Женя и руководитель проекта «Другая медицина», на днях примерил новое амплуа. Во дворах Калининского района Челябинска он устроил для бездомных новогодний утренник. В костюме Деда Мороза выступил волонтер Александр Сидорук, а в роли Снегурочки — Татьяна Авдеева.

30 бродяг пришли на выезд нарядно, кто-то даже выучил стихотворение. Они участвовали в конкурсах, играли в «Крокодила» и водили хоровод вокруг мешка с подарками. В финале мероприятия все получили призы: конфеты, варенье теплые вещи и предметы гигиены.

— Мы уже проводили подобный праздник в прошлом году. Поэтому наши подопечные уже ждали. И даже спросили, а кто будет Дедом Морозом и Снегурочкой? И тут же ответили сами. Так что интриги не получилось, — рассказала Татьяна Авдеева.

«Другая медицина» — это проект, в котором лечат и помогают людям, оказавшимся на улице без средств к существованию. Таких уже 1500 человек, рассказал сайт Hornews.com.

— Радует, что пока не обращались по поводу обморожения — самой распространенной проблемы зимой, — прокомментировал Евгений Косовских.

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ИСТОЧНИК KP.RU