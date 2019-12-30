В Челябинске раскупили новогодние шары с черным снегом

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-30T15:08:05+03:00

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Суровые челябинские игрушки с черным снегом оказались популярны среди челябинцев и неравнодушных гостей города, что за месяц десятки шаров смели с прилавков за две недели.

— Мы продали практически все «Шары надежды» с черным снегом Челябинска. Мы собрали со всех точек и у нас осталось 27 штук. Мы всей командой благодарны каждому неравнодушному покупателю, который приобрел не простой сувенир, а оставил свой след в экологии города, — написал экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Последние шары можно купить до 18:00 завтрашнего вечера на «Белом рынке», а также на сайте.

Напомним, необычные сувениры создали для того, чтобы привлечь внимание к теме качества воздуха в нашем городе. На вырученные средства приобретут датчики независимой системы мониторинга воздуха. Сейчас из в городе 50 штук, а для точных прогнозов надо 700.

ИСТОЧНИК KP.RU