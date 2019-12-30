МЧС предупреждает о метелях, идущих на Южный Урал
Последний день уходящего года ожидается ветреным и снежным. Жители Челябинской области получили соответствующее предупреждение от МЧС.
— По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра 15-20 метров в секунду, — сказано в СМС.
В ночь на вторник, 31 декабря, в Челябинске до -23 градусов, а в низинах по области и до -30 градусов. Днем в низинах до -14 градусов, в Челябинске -8.
В ночь на 1 января ощутимое потепление: -6…-11 градусов. В первый день года 0...-5 градусов.
Как будет погода меняться дальше, читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU