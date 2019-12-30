МЧС предупреждает о метелях, идущих на Южный Урал

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-30T15:17:25+03:00

Сильнее всего они могут разгуляться по области. В Челябинске будет тише

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Последний день уходящего года ожидается ветреным и снежным. Жители Челябинской области получили соответствующее предупреждение от МЧС.

— По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра 15-20 метров в секунду, — сказано в СМС.

В ночь на вторник, 31 декабря, в Челябинске до -23 градусов, а в низинах по области и до -30 градусов. Днем в низинах до -14 градусов, в Челябинске -8.

В ночь на 1 января ощутимое потепление: -6…-11 градусов. В первый день года 0...-5 градусов.

Как будет погода меняться дальше, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU