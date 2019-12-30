2019-12-30T17:08:17+03:00
Общество

В «Красное&Белое» массово выводят из продажи партии снюса

Против недетских «конфет» выступили даже в Совете Федерации
Андрей Москвичев
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Посетители сети «Красное&Белое» заметили исчезновение пэков со снюсом с прилавков магазинов. Вероятно, это связано с тем, что во многих регионах прошли случаи отравления детей, а также установленные факты перепродажи в школах.

Читатели рассказали КП-Челябинск, компания планирует вывести все партии на склады до 15 января этого года.

Сеть алкомаркетов продает несколько разных видов снюса еще с августа этого года, однако, после массового отравления школьников по всей России, торговые точки стали проверять правоохранительные органы.

СПРАВКА КП

Снюс — жевательные никотиновые таблетки. Они не входят в перечень запрещенных веществ. Из-за того, что в нем нет табака, он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» изрядное количество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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