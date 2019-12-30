В «Красное&Белое» массово выводят из продажи партии снюса

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-30T17:08:17+03:00

Против недетских «конфет» выступили даже в Совете Федерации

Изменить размер текста: A A

Посетители сети «Красное&Белое» заметили исчезновение пэков со снюсом с прилавков магазинов. Вероятно, это связано с тем, что во многих регионах прошли случаи отравления детей, а также установленные факты перепродажи в школах.

Читатели рассказали КП-Челябинск, компания планирует вывести все партии на склады до 15 января этого года.

Сеть алкомаркетов продает несколько разных видов снюса еще с августа этого года, однако, после массового отравления школьников по всей России, торговые точки стали проверять правоохранительные органы.

СПРАВКА КП

Снюс — жевательные никотиновые таблетки. Они не входят в перечень запрещенных веществ. Из-за того, что в нем нет табака, он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» изрядное количество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавать снюсы детям запретили в Челябинской области. Региональный закон приняло местное Заксобрание (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU