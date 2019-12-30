В новогодние каникулы автобусы Челябинска меняют график работы
Общественный транспорт в Челябинске выйдет на особый режим работы в новогодние каникулы. Некоторые городские автобусы будут на маршрутах только в определенные часы, а некоторые не выйдут до конца праздников.
Большинство изменений коснется социальных автобусов. Со 2 января работу начнут:
— № 14 «Железнодорожный вокал — Новосиниглазово»;
— № 17 «Фатеевка — Барбюса».
4 января на маршрут выйдут:
— «Харлова — Областная больница».
С 9 января на обычный режим работы переходят:
— № 43 «ЧМК — Старое Першино»;
— № 52 «Областная больница — Исаково;
— Трамвай № 18 «ЧЭМК — Чистопольская»;
— Трамвай № 10 «Першино — ЦХП;
— Троллейбус № 11 «АМЗ — ЧТЗ».
В то же время, все автобусы до аэропорта продолжат работу в стандартном режиме. С 3 января большинство маршрутов выйдут на расписание выходного дня.
СПРАВКА КП
Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/.
Узнать о работе коммерческих маршрутов в новогодние праздники можно по телефонам диспетчерских служб предприятий, которые указаны в салонах транспортных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU