В новогодние каникулы автобусы Челябинска меняют график работы

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-30T18:45:41+03:00

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Общественный транспорт в Челябинске выйдет на особый режим работы в новогодние каникулы. Некоторые городские автобусы будут на маршрутах только в определенные часы, а некоторые не выйдут до конца праздников.

Большинство изменений коснется социальных автобусов. Со 2 января работу начнут:

— № 14 «Железнодорожный вокал — Новосиниглазово»;

— № 17 «Фатеевка — Барбюса».

4 января на маршрут выйдут:

— «Харлова — Областная больница».

С 9 января на обычный режим работы переходят:

— № 43 «ЧМК — Старое Першино»;

— № 52 «Областная больница — Исаково;

— Трамвай № 18 «ЧЭМК — Чистопольская»;

— Трамвай № 10 «Першино — ЦХП;

— Троллейбус № 11 «АМЗ — ЧТЗ».

В то же время, все автобусы до аэропорта продолжат работу в стандартном режиме. С 3 января большинство маршрутов выйдут на расписание выходного дня.

СПРАВКА КП

Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/.

Узнать о работе коммерческих маршрутов в новогодние праздники можно по телефонам диспетчерских служб предприятий, которые указаны в салонах транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU