СЕГОДНЯ 20:06 2019-12-30T20:10:38+03:00

В Сатке взорвалась заправка. Фото: кадр с видео

По предварительным данным, пострадал один человек

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Вечером 30 декабря в Челябинской области взорвалась газовая заправка в городе Сатка. Местные жители выложили видео страшного происшествия в социальные сети.

В комментариях под роликом отписался один из очевидцев происшествия. Он рассказал, что один из клиентов заправки получил серьезные ожоги рук и лица. Сейчас его увезли на машине скорой помощи.

Предположительной причиной взрыва люди называют упавший при заправке автомобиля шланг. Сейчас дорога перекрыта, образован объездной путь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/752657" frameborder="0"></iframe> Взрыв заправки.Видео: Владислав Седухин

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ИСТОЧНИК KP.RU