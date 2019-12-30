В Челябинской области взорвалась газовая заправка
Вечером 30 декабря в Челябинской области взорвалась газовая заправка в городе Сатка. Местные жители выложили видео страшного происшествия в социальные сети.
В комментариях под роликом отписался один из очевидцев происшествия. Он рассказал, что один из клиентов заправки получил серьезные ожоги рук и лица. Сейчас его увезли на машине скорой помощи.
Предположительной причиной взрыва люди называют упавший при заправке автомобиля шланг. Сейчас дорога перекрыта, образован объездной путь.
Взрыв заправки.Видео: Владислав Седухин
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ИСТОЧНИК KP.RU