2019-12-31T06:34:45+03:00
Общество

Погода в первый день нового года удивит жителей Челябинской области

Синоптики прогнозируют резкий скачок температуры
Ирина КАРЕЛИНА
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1 января будет тепло.1 января будет тепло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последние дни уходящего 2019 года наблюдается похолодание. Ночью с 30 на 31 декабря в отдельных районах Челябинской области даже ударили морозы до -25 градусов Цельсия. Во вторник днем ожидается до -14, сообщает челябинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на новогоднюю ночь: -6… -11 в области и до -8 в Челябинске, ветер юго-западный 5 — 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

А уже 1 января днем температура воздуха в Челябинской области подскочит до 0 градусов Цельсия! Минимальное значение -5. В Челябинске -1… -3.

Правда, во вторник температура вновь немного опустится: -3… -8. Примерно такой температурный режим и сохранится все новогодние каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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