Погода в первый день нового года удивит жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-31T06:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В последние дни уходящего 2019 года наблюдается похолодание. Ночью с 30 на 31 декабря в отдельных районах Челябинской области даже ударили морозы до -25 градусов Цельсия. Во вторник днем ожидается до -14, сообщает челябинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на новогоднюю ночь: -6… -11 в области и до -8 в Челябинске, ветер юго-западный 5 — 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

А уже 1 января днем температура воздуха в Челябинской области подскочит до 0 градусов Цельсия! Минимальное значение -5. В Челябинске -1… -3.

Правда, во вторник температура вновь немного опустится: -3… -8. Примерно такой температурный режим и сохранится все новогодние каникулы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем необычного природного явления?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU