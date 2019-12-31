2019-12-31T07:37:17+03:00
Общество

Парикмахер из Челябинска второй раз признан самым быстрым в России

Алексей Казанцев стрижет мужчин и красит женщин оперативнее всех
Лидия ПЕСКОВА
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Алексей стрижет и красит быстрее всех. Фото: личная страница героя в социальных сетях.Алексей стрижет и красит быстрее всех. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
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Путь к призванию для Алексей Казанцева был очень долгим. Учился челябинец на экономиста, потом работал в строительной сфере, но настоящий успех ждал мужчину в индустрии красоты. Алексей зкончил курсы парикмахеров и работает в салоне. Своей отличительной чертвой мастер считает скорость.

— Хороших специалистов много. Но в том же барбершопе мужчину стригут 1,5 часа, то я могу это сделать в пять раз быстрее без ущерба для качеста, — говорит Алексей.

В 2019 году он сумел поставить два скоростных рекорда.

Сначала за час подстриг семерых мужчин. На каждого ушло не больше десяти минут. А потом за шесть часов изменил цвет волос семи женщин.

Оба рекорда вошли в реестр Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». На руки парикмахеру выдали соответствующие сертификаты. Последний пришел в канун Нового года.

— К скорости моей работы многие коллеги относятся скептически. Но все мои клиенты довольны результатом! — говорит Алексей.

В 2020-м году он обещает порадовать земляков еще одним рекордом, на этот раз — командным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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