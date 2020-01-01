Долгожданный пешеходный мост открыли в Челябинске

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:03:29+03:00

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В микрорайоне Чурилово в районе железнодорожной станции открыли пешеходный мост. Переход стал доступен 31 декабря. Об этом сообщает пресс-службе Южно-Уральских железной дороги.

Ранее у жителей поселка были проблемы с тем, чтобы перейти с одной части станции на другую. Некоторые безрассудно бегали в неположенном месте. Старые же мост пришел в негодность и его демонтировали.

Железнодорожники добавляют, что посадка и высадка пассажиров электричек на станции будет проходить на островной платформе.

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ИСТОЧНИК KP.RU