2020-01-02T12:46:04+03:00
Происшествия

В Магнитогорске эвакуировали жилой дом из-за пожара

Возгорание произошло на улице Карла Маркса
Андрей Москвичев
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Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»
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1 января в Магнитогорске эвакуировали жильцов дома 180 на проспекте Карла Маркса из-за пожара в одной из квартир. Фотографиями происшествия поделились пользователи социальных сетей.

По предварительной информации, около 11 часов вечера жители заметили дым, выходящий из одной из квартир на девятом этаже, после чего вызвали пожарных. На место приехало пять машин, с помощью которых начали эвакуацию жильцов. Сотрудники пожарной охраны помогли вывести людей из здания.

Также, в комментариях под фото рассказали об одном погибшем, который предположительно является виновником пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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