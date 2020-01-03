В аэропорту Челябинска закрыли окна витринами с прокладками и «дошираком»

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:31:15+03:00

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Челябинский урбанист возмущен: «Можно вывезти ларьки с улиц, но как вывести ларек из сознания?» С этих слов он начал свой пост о новом терминале в аэропорту «Курчатов». Недолго его клиенты могли любоваться видом взлетающих самолетов.

— В зонах ожидания аэропортов архитекторы делают большие окна, чтобы вылетающие могли насладиться уникальным для города пейзажем. В Челябинске сделали такие же, но управляющая компания скорректировала архитектурные решения: вместо окон теперь витрины, — пишет урбанист в своей группе в ВК. — «Аэропорт Челябинск» — это частная компания, естественная монополия. То есть формально чиновники не могут влиять на решения внутри аэропорта. Как компании будет удобно, так она и будет поступать, а челябинцы будут довольствоваться тем, что дают, без права голоса и выбора. В связи с этим вопрос: как убедить аэропорт быть крутой компанией и не быть жуткими колхозниками?

Табло спрятали между витринами. Фото: vk.com/chelurban

Отметим, что ради витрин пожертвовали не только окнами. Электронное табло с информацией о вылетах оказалось в углу, зажатое между двумя витринами. Здесь продается все сразу: вода, печенье, колготки, средства личной гигиены. Да, это бывает нужно. Но чтобы разглядеть надпись на табло, придется залезть на прилавок.

Фото: vk.com/chelurban

«Это не колхоз. Это жажда денег», «Если бы мне просто показали эти фото, то я бы не догадался что это аэропорт. Максимум автовокзал», «Я подумал, что это в «Пятерочке» поставили скамейки» — комментируют подписчики паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU