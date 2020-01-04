2020-01-04T22:01:58+03:00
Общество

В Челябинске парень ударился и потерял сознание в подземном переходе

Он поскользнулся на лестнице у магазина «Ритм»
Ольга АНТОНОВА
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Автомобиль «Скорой помощи» прибыл на площадь Революции в вечерних сумерках 4 января. Врачей вызвали неравнодушные прохожие. Они увидели, как парень поскользнулся на ступенях подземного перехода со стороны «Ритма», ударился головой и потерял сознание.

Как сообщают активисты общественного движения «Гражданский патруль», пешеходы принялись требовать очистить скользкие ступени от льда и провести полную реконструкцию перехода. В эти дни на площади очень много народу: люди приезжают гулять в новогодний городок, наслаждаются цветными огнями иллюминации на Кировке.

Напомним, в этом году некоторые спуски подземных переходов на площади отремонтировали, но данный спуск не вошел в план реконструкции. А ведь именно на этой лестнице упал пенсионер и получил смертельную травму. А годом раньше в переходе в центре города разбилась пожилая женщина.

Гражданские активисты предлагают избавиться от тоннелей и продублировать их наземными переходами, потому что крутые спуски опасны.

К пострадавшему приехали медики. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

К пострадавшему приехали медики. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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