Под Челябинском прошли первые полеты современных военных самолетов
Минувшей осенью авиационный полк, который базируется в Челябинской области, закончил перевооружение. Летчики получили истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34. А на днях полк провел первые учебно-тренировочные полеты на самолетах нового поколения.
Экипажи готовили на базе Липецкого центра боевого применения и переучивания личного состава. Учеба длилась три месяца. За это время летчики изучили сами самолеты, отработали одиночные и групповые удары по наземным целям с больших высот, освоили патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе.
Во время учений на родной земле пилоты отрабатывали взлет, посадку и полет по малому кругу, а также проверяли работу оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU