2020-01-05T15:26:11+03:00
Общество

Под Челябинском прошли первые полеты современных военных самолетов

В небо поднялись Су-34 нового поколения
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Самолет идет на взлет. Фото: министерство обороны РФ.Самолет идет на взлет. Фото: министерство обороны РФ.
Изменить размер текста:

Минувшей осенью авиационный полк, который базируется в Челябинской области, закончил перевооружение. Летчики получили истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34. А на днях полк провел первые учебно-тренировочные полеты на самолетах нового поколения.

Экипажи готовили на базе Липецкого центра боевого применения и переучивания личного состава. Учеба длилась три месяца. За это время летчики изучили сами самолеты, отработали одиночные и групповые удары по наземным целям с больших высот, освоили патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Во время учений на родной земле пилоты отрабатывали взлет, посадку и полет по малому кругу, а также проверяли работу оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленивый северный олень отказался катать детишек в Кургане
Под Челябинском прошли первые полеты современных военных самолетов
«Две бороды и крест на груди»: священник из Курганской области пошел в Деды Морозы
В Магнитогорске судят собаку породы хаски
Погода на Рождество 2020 в Челябинске: порадует ли природа теплом
Семья погибла на горной дороге в Челябинской области
«Смог или туман?» Жители Челябинска обсуждают окутавшую город дымку
Житель Челябинска рассказал, как обманывают в такси
Примерный гражданин из Магнитогорска может сесть из-за жадности на три года
Житель Челябинской области превратил свои «Жигули» в кибертрак Tesla
В Челябинске парень ударился и потерял сознание в подземном переходе
Губернатор Алексей Текслер наградит офицера Росгварии, спасшего людей на пожаре
Челябинская львица Лола в крымском парке «Тайган» захомутала вожака
В Челябинске и Магнитогорске врачи выхаживают детей, пострадавших в лобовом ДТП
«Прости, я непутевый сын». Челябинский солдат сбежал из воинской части
Челябинские лыжники заблудились в глухих лесах Башкирии
В Челябинске кипятком залило несколько улиц
В Челябинске попался наркоторговец с килограммом героина
В Челябинске в новом сквере ломают живые елки
В Златоусте родителям разъяснили правила бесплатного проезда детей в транспорте
В Челябинской области жители многоэтажки встречали Новый Год в обледеневшем здании
В Челябинской области срочно продают украшенные елки
В Челябинске загорелась гостиница «Малахит»
В Челябинской области офицер Росгвардии спас из огня женщину и ребенка
«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»
В аэропорту Челябинска закрыли окна витринами с прокладками и «дошираком»
Жителей Челябинска просят жаловаться на некачественную уборку снега