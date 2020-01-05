Под Челябинском прошли первые полеты современных военных самолетов

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:26:11+03:00

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Минувшей осенью авиационный полк, который базируется в Челябинской области, закончил перевооружение. Летчики получили истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34. А на днях полк провел первые учебно-тренировочные полеты на самолетах нового поколения.

Экипажи готовили на базе Липецкого центра боевого применения и переучивания личного состава. Учеба длилась три месяца. За это время летчики изучили сами самолеты, отработали одиночные и групповые удары по наземным целям с больших высот, освоили патрульное сопровождение ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Во время учений на родной земле пилоты отрабатывали взлет, посадку и полет по малому кругу, а также проверяли работу оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU