В Челябинске прокомментировали инцидент с высаженными на трассу пассажирами под Курганом

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:48:15+03:00

Челябинцы пожаловались на автоперевозчика из Кургана, не обеспечившего поездку под Новый год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Корреспонденту КП-Челябинск удалось получить комментарий Службы организации движения (автовокзалы Челябинской области) по поводу инцидента, произошедшего днем 31 декабря на трассе Челябинск-Курган.

Напомним, под Новый год с автовокзала Синегорье в Челябинске отправился автобус с пятьюдесятью пассажирами по маршруту № 1592 Челябинск-Курган. В дороге машина заглохла и не могла тронуться с места. Тогда люди стали звонить в диспетчерскую в Челябинск, где приобретали билеты, с просьбой отправить автобус на замену. Проблема была решена с помощью сотрудников ДПС, которые рассаживали людей в проходящий транспорт. Пассажиры прибыли к месту назначения с трехчасовым опозданием.

Сергей Валеев ответил на вопросы корреспондента КП-Челябинск:

— Почему не был предоставлен автобус на замену?

— Этот рейсовый автобус принадлежал Курганскому АТП, поэтому водитель, в первую очередь, позвонил в Курган. Когда нас оповестили в Челябинске о проблеме, мы стали выяснять, как будет решен вопрос. Обычно в таких случаях пассажиров подбирает следующий рейсовый автобус. Поскольку это был предпраздничный день, то свободных мест в других автобусах не было.

— Уточнялось ли, сколько челябинцев и курганцев было в автобусе?

— До конечной станции в Кургане из пятидесяти добиралось только 13 человек. Оставшиеся пассажиры должны были покинуть автобус раньше. Доставкой людей к месту их назначения занимались сотрудники ДПС, прибывшие к месту аварии из Кургана. Они распределяли людей по договоренности с водителями идущих в нужном направлении машин. За час удалось определиться со всеми пассажирами.

— Сколько человек уже обратились к Вам с жалобой и написали заявление?

— Немного, пока 3 человека. Сейчас автовокзал в Челябинске принимает заявления на обработку. Сам пассажир пишет в заявлении, какую сумму он просит вернуть. Мы рекомендуем автоперевозчику Курганскому АТП вернуть 100% суммы, не доводя дело до суда. Но в каждом случае перевозчик будет решать индивидуально. Практика показывает, что судья, как правило, на стороне потребителя, то есть пассажира. В течение двух месяцев такие дела разрешаются.

Заявление на возврат средств за оплаченные билеты на автобус № 1592 Челябинск-Курган можно оформить на любом автовокзале, как в Челябинске, так и в Кургане, указав, какую сумму вы требуете вернуть.

Добавим, что Сергей Валеев является членом Координационного совета руководителей объединений работодателей и профсоюзов автотранспорта Уральского федерального округа от Челябинской области.

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