2020-01-07T10:07:46+03:00
Происшествия

Трое жителей Зауралья погибли, отравившись угарным газом

Возможно, они рано закрыли печную заслонку
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас следователи проводят доследственную проверку.Сейчас следователи проводят доследственную проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедия произошла накануне, 6 января, в одном из частных домов города Далматово, что в Курганской области. Погибли трое жителей 50, 48 и 24 лет.

— По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования и вентиляции помещения, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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