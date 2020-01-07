Трое жителей Зауралья погибли, отравившись угарным газом
Трагедия произошла накануне, 6 января, в одном из частных домов города Далматово, что в Курганской области. Погибли трое жителей 50, 48 и 24 лет.
— По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования и вентиляции помещения, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU