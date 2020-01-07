2020-01-07T12:19:10+03:00
Общество

В Челябинске общественники призвали горожан бороться с рекламой пивнушек

Они своими аляпистыми вывесками уродуют город
Валентина ВАГАНОВА
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По словам активистов, часто вывески не соотносятся с колористическим решением здания и нередко загораживают оконные проемы. Фото: Гражданский патрульПо словам активистов, часто вывески не соотносятся с колористическим решением здания и нередко загораживают оконные проемы. Фото: Гражданский патруль
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Активисты движения «Гражданский патруль» начали борьбу с пивными магазинами, которые своими вывесками портят внешний вид домов. В Челябинске пивнушки едва ли не на каждом шагу. Первые этажи и отдельные павильоны пестрят рекламой, манящей любителей выпить. Лицезреть ее ежедневно вынуждены все: от детей до заядлых трезвенников. Красоты и уюта реклама пивнушек городу не добавляет.

— Друзья! Просим вашей помощи в борьбе с «Первым кеговым». Дело в том, что эта торговая сеть игнорирует предписания из архитектуры и не торопится сдирать с фасадов профлист, хотя он зачастую совершенно не соотносится с колористическим решением здания и нередко загораживает оконные проемы, что абсолютно недопустимо, — обратились к челябинцам активисты.

Они просят горожан фотографировать пивные магазины в своем районе и отправлять снимки с адресами на сайт «Гражданского патруля» через форму «Отправить жалобу». Юристы движения рассмотрят все жалобы, а после обратятся в нужные ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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