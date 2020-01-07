2020-01-07T13:17:03+03:00
Общество

«Тушили вещи снегом»: в Курганской области полицейские вытащили пенсионера из огня

Он едва не погиб при пожаре
Валентина ВАГАНОВА
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Эти сотрудники полиции спасли дедушку. Фото: УМВД России по Курганской области.Эти сотрудники полиции спасли дедушку. Фото: УМВД России по Курганской области.
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В городе Макушино сотрудники патрульно-постовой службы спасли 71-летнего жителя. Они патрулировали улицы и вдруг увидели клубы дыма — горела баня в одном из нежилых частных домов. Пламя уже охватило всю крышу. Судя по следам на снегу, внутри мог кто-то быть.

Силовики пробрались в предбанник и на полу увидели пенсионера.

— На нем уже горела куртка. Полицейские вытащили пострадавшего и потушили ее снегом. Вскоре приехала бригада медиков. Мужчина получил термический ожог второй степени и сейчас находится в центральной районной больнице, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Пенсионера вытащили из горящей бани. Фото: УМВД России по Курганской области.

Пенсионера вытащили из горящей бани. Фото: УМВД России по Курганской области.

Позже выяснилось, что дедушка злоупотребляет алкоголем. Возможно, он захотел помыться или просто погреться, но не уследил за огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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