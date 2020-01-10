В Челябинске из мэрии увольняется главный по градостроительной политике

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:30:56+03:00

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В апреле 2017 года отвечать за градостроительную политику большого города назначили 33-летнего уроженца Магнитогорска Сергея Репринцева. В Челябинск он перебрался двумя годами раньше, в 2015-м и поначалу руководил МУП «Архитектурно-планировочный центр». Карьерному росту Репринцева поспособствовал тогдашний мэр Евгений Тефтелев, тоже прибывший в Челябинск из Магнитогорска.

Репринцев до переезда в Челябинск руководил МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» Магнитогорска.

Блистать при Репринцеве наш город не стал. Ларьки, парковки, тусклое уличное освещение, скандальный ремонт набережной у Исторического музея, замызганная Кировка, сорванные сроки ремонта парков и скверов - приметы времени.

По поручению Алексея Текслера у мэра Челябинска Натальи Котовой появится зам по развитию городской среды. Ожидается, что чиновника представят на аппаратном совещании в мэрии 13 января. Тогда же Репринцев будет официально уволен: он в отпуске.

Исполнять обязанности руководителя комитета будет заместитель Сергей Самсонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU