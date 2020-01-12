В старый Новый год по центру Челябинска пройдут горожане в костюмах царского времени

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:34:42+03:00

Поклонники исторической реконструкции время от времени эпатируют жителей Челябинска своими нарядами. Фото: Андрей АБРАМОВ

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14 января в центре Челябинска можно будет встретить людей в нарядах царского времени. Поклонники старинной моды планируют строить флешмоб, приуроченный к празднованию старого Нового года. Об этом рассказали участники сообщества «Исторические мероприятия», которые проводят костюмированные акции.

— 1 генваря (устаревшее название января, — прим.ред.) исполняется 320 лет со дня первого указа Петра Великого праздновать наступление Нового Года !!!!! Предлагаем 31 декембрия (старое названия декабря, — прим.ред.) по старому летоисчислению (13 января но советскому летоисчислению ) прогулялся в костюмах 17-18 века по площадям, паркам, паркам, скверам , улицам Челябинска. Так как день рабочий , то гулять можно начать в 18:00, — сообщается в группе во «ВКонтакте».

Встретить костюмированных можно будет в горсаду Пушкина, на площадях Театральной, Революции, Ярославского.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно отписаться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU