Пассажирам сломавшегося в Челябинске самолета предложили улететь в Москву днем

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:42:22+03:00

Изменить размер текста: A A

89 пассажиров «Аэрофлота» не смогли вылететь из Челябинске утренним рейсом в 7:55 из-за неисправности самолета. Им предложили вылететь другим бортом, но уже в 12:45.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в расписании указан тип самолета Sukhoi Superjet.

— Ожидаем прибытия техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее, — сообщил пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

Между тем, как сообщается на сайте аэропорта Шереметьево, задержанный рейс должен прибыть в 21:45 по московскому времени.

Между тем, пассажиры пожаловались на то, что о задержке им объявили в последний момент, а потом не смогли пояснить, что делать дальше.

— До времени вылета не говорили про задержку, потом объявили на 30 минут, потом на пять часов, позже прилетела СМС что задержка на 13 часов. Сижу как Иван-дурак у камня на дороге и думаю, какой вариант из трех выбрать. Никто не дает четкого понимания и самое главное, что делать, люди советуется друг с другом. И самое забавное, в бизнес-зал по этому талону тоже не пускают, круг замкнулся. Хорошо, что у меня не транзит, рядом девушка летит в Лос-Анджелес, да еще и по-русски не говорит, вот у нее задачка, так задачка, — рассказал один из пассажиров рейса, директор «Инвитро-Урал» Андрей Тарасов.

ОБНОВЛЕНО:

В пресс-службе челябинского аэропорта уточнили, что сломался не Sukhoi Superjet, а Airbus 320.

— Пассажиры, как и планировалось, полетят в 12:45. В 21:00 должен улететь пустой 320-й, который к тому времени поставят на крыло техники «Аэрофлота», — уточнил Сергей Куклев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемами при задержке рейса?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU