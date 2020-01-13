2020-01-13T08:09:35+03:00
Общество

«Спасибо критикам»: из аэропорта Челябинска уберут колхозные прилавки

Но торговля останется. Смотрим проект
Ирина Фадюшина
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Панорамные окна закрыли старыми витринами. Фото: vk.com/chelurbanПанорамные окна закрыли старыми витринами. Фото: vk.com/chelurban
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Торговцев, работающих в новом терминале челябинского аэропорта, пересадят за новые прилавки. Торговая галерея будет выполнена в стилистике здания и расположится по центру, чтобы не загораживать панорамные окна.

— Недавно в соцсетях и СМИ поднялась тема «Ларечники закрыли пассажирам панорамный вид на перрон». Дорогие критики, вы правы, но очень скоро будет так, как и планировалось по проекту. Да, немного запаздывают поставки оборудования, поэтому пришлось разместить наших партнеров так, как пришлось. Увы, не всегда получается оправдать ожидания моментально, — прокомментировал пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев, поблагодарив критиков за внимательность.

Проект торговой галереи. Фото: t.me/cekport

Проект торговой галереи. Фото: t.me/cekport

Ранее с критикой выступил челябинский урбанист Лев Владов. Он поделился фотографиями, на которых видно, что в зоне ожидания загородили витринами, где продается все сразу: вода, печенье, колготки, средства личной гигиены. Даже электронное табло с информацией о вылетах оказалось зажато между двумя витринами.

— Можно вывезти ларьки с улиц, но как вывести ларек из сознания? — отметил Лев Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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