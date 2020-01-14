Челябинцы опоздали на работу из-за проверок на дорогах

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:53:13+03:00

На протяжении пути маршрутки останавливают по несколько раз

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Во вторник утром, 14 января, водителям и пассажирам маршруток пришлось понервничать. За время поездки ГИБДД останавливали машины по несколько раз.

— Ехала на работу из Ленинского до «Юности». Сначала маршрутку № 58 остановили у школы № 46, потом у остановки «Соцзащита» на Гагарина, в третий раз на Дзержинского и еще один раз на Доватора. По словам водителя, до этого его проверили еще пару раз, — рассказывает горожанка Татьяна.

По данным городской ГИБДД, в Челябинске, на самом деле, проводится рейд на дорогах — проверяют автобусы, в том числе маршрутки: их техническое состояние, соблюдение правил дорожного движения. Подробнее о сегодняшней акции в отделении пропаганды КП-Челябинск пообещали рассказать после обеда, когда в полиции подведут первые итоги рейда.

— Нашему водителю указали на проблемы с дверью. Она закрывалась не слишком плотно. Но наказывать, кажется, его не стали, — добавляет Татьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU