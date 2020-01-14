Прокуратура проверила детский сад в Челябинске, где мерзли дети

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:59:02+03:00

В декабре температура воздуха в садике не соответствовала требованиям СанПиН. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Один из детских садов Ленинского района попался на нарушении СанПиН и закона о теплоснабжении. Некоторые комнаты насквозь продувало из-за старых окон и дверей. В спальнях деревянные кровати закрывали батареи, хотя по закону доступ к отопительным приборам должен быть свободным.

— Также установлено, что температура воздуха в помещениях в декабре не соответствовала требованиям СанПиН, при этом претензионная работа с теплоснабжающей организацией не проводилась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Заведующей внесли представление об устранение нарушений. Кроме того, внесли представление директору предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети», поскольку при проверке обнаружилось отсутствие теплоизоляция на теплотрассе возле детсада.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU