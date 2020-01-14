Начальник отдела судебных приставов из Челябинска пойдет под суд за взятку

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:44:51+03:00

Пристава будут судить за взятку в 70 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Бывший начальник Курчатовского районного отдела судебных приставов стал фигурантом уголовного дела после того, как его поймали на взятках. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Пристава обвиняют по двум статьям — в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

— В 2015-2019 годах обвиняемый получил взятку от местной жительницы в 70 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства. Деньги он взял прямо в своем кабинете, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сейчас экс-руководитель отдела судебных приставов находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассматривать Курчатовский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU