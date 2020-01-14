Начальник отдела судебных приставов из Челябинска пойдет под суд за взятку
Бывший начальник Курчатовского районного отдела судебных приставов стал фигурантом уголовного дела после того, как его поймали на взятках. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
Пристава обвиняют по двум статьям — в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.
— В 2015-2019 годах обвиняемый получил взятку от местной жительницы в 70 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства. Деньги он взял прямо в своем кабинете, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Сейчас экс-руководитель отдела судебных приставов находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассматривать Курчатовский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU