2020-01-14T10:44:51+03:00
Происшествия

Начальник отдела судебных приставов из Челябинска пойдет под суд за взятку

Ему грозит колония
Валентина ВАГАНОВА
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Пристава будут судить за взятку в 70 тысяч рублей.Пристава будут судить за взятку в 70 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший начальник Курчатовского районного отдела судебных приставов стал фигурантом уголовного дела после того, как его поймали на взятках. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Пристава обвиняют по двум статьям — в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

— В 2015-2019 годах обвиняемый получил взятку от местной жительницы в 70 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства. Деньги он взял прямо в своем кабинете, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сейчас экс-руководитель отдела судебных приставов находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассматривать Курчатовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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