Житель Челябинска разнес окна в магазине бутылками шампанского

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:14:20+03:00

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Инцидент произошел вечером 13 января в одном из сетевых магазинов. Посетитель взял с витрины бутылку шампанского и метнул в окно. От удара оно рассыпалось вдребезги. Челябинец взял вторую бутылку и швырнул в другое окно. Звон бьющегося стекла услышал охранник, нажал тревожную кнопку, а после остановил дебошира, который уже потянулся за третьей бутылкой.

— Прибывших сотрудников охранного предприятия «жонглер» встретил весьма недружелюбно. Он попытался оказать сопротивление. При этом действия его со стороны выглядели скорее неадекватно, чем устрашающе. Предположительно мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. Ущерб на охраняемом объекте устанавливается, — рассказали в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

В пресс-службе УМВД Челябинска добавили, что обращение зарегистрировано в отделе полиции «Калининский», проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU