Уполномоченный не пустил журналистов на судебное заседание в Челябинске

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:55:37+03:00

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В закрытом режиме в областном суде проходит слушание дела об определении места жительства детей уполномоченного по правам человека и порядке общения с ними.

Перед началом разбирательств Антон Шарпилов просил сделать заседание закрытым для прессы.

Однако экс-супруга омбудсмена Мария Шарпилова просила присутствовать журналистов:

— Я считаю, что надо пустить прессу на заседание. Нам скрывать нечего от людей, тем более мой супруг личность известная, — сказала экс-жена уполномоченного судье.

Однако суд, посовещавшись, решил удалить СМИ из зала заседания. В настоящий момент решается один вопрос — с кем будут жить дети. Четырехлетний Ермолай и двухлетняя Пелагея сейчас находятся в доме дедушки.

После заседания Антон Шарпилов сказал журналистам:

— К сожалению, история с моей личной жизни стала достоянием общественности, хотя я этого очень не хотел. Сразу скажу, я хочу, чтобы мои дети имели возможность свободно общаться с их матерью. Им это необходимо. Между мной и моей бывшей супругой есть взаимные обиды, но я готов пойти навстречу, ради наших детей. Уверен, что мы найдем общий язык и сумеем договориться.

Следующее заседание суда назначено на 23 января.

Напомним, Курчатовский районный суд развел супругов и определил время встречи матери с детьми. После развода Шарпилов забрал детей и подал исковое заявление в суд об определении места жительства сына и дочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU