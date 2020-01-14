Мусоровоз раздавил рабочего на свалке в Магнитогорске

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:47:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась в дневное время 10 января на полигоне твердых бытовых отходов в Магнитогорске. Водитель мусоровоза не заметил рабочего свалки и раздавил мужчину колесами. От полученных травм 25-летний сотрудник полигона скончался.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении мусоровоза. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, соблюдались ли требования техники безопасности, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Она покажет, кто был виновником этой трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, как это произошло?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU