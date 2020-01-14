Мусоровоз раздавил рабочего на свалке в Магнитогорске
Трагедия разыгралась в дневное время 10 января на полигоне твердых бытовых отходов в Магнитогорске. Водитель мусоровоза не заметил рабочего свалки и раздавил мужчину колесами. От полученных травм 25-летний сотрудник полигона скончался.
— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении мусоровоза. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, соблюдались ли требования техники безопасности, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Проводится судебно-медицинская экспертиза. Она покажет, кто был виновником этой трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU