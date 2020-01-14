2020-01-14T13:22:43+03:00
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва петарды в руке школьника в Челябинской области

Мальчику ампутировали пальцы
Валентина ВАГАНОВА
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Детям до 16 лет запрещено продавать пиротехнику по закону.Детям до 16 лет запрещено продавать пиротехнику по закону.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Четверокласснику из поселка Красногорский, что в Еманжелинском районе, петарда изуродовала руку. Мальчик купил пиротехнику в магазине после уроков, поджег, петарда рванула прямо в руке.

Ребенка экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Медики ампутировали школьнику три пальца. Инцидент произошел в понедельник, 13 января.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сейчас проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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