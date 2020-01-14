СК возбудил дело после взрыва петарды в руке школьника в Челябинской области
Четверокласснику из поселка Красногорский, что в Еманжелинском районе, петарда изуродовала руку. Мальчик купил пиротехнику в магазине после уроков, поджег, петарда рванула прямо в руке.
Ребенка экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Медики ампутировали школьнику три пальца. Инцидент произошел в понедельник, 13 января.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сейчас проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Расследование уголовного дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.
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ИСТОЧНИК KP.RU