СК возбудил дело после взрыва петарды в руке школьника в Челябинской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:22:43+03:00

Детям до 16 лет запрещено продавать пиротехнику по закону. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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Четверокласснику из поселка Красногорский, что в Еманжелинском районе, петарда изуродовала руку. Мальчик купил пиротехнику в магазине после уроков, поджег, петарда рванула прямо в руке.

Ребенка экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Медики ампутировали школьнику три пальца. Инцидент произошел в понедельник, 13 января.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сейчас проводятся необходимые следственные действия, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взял на контроль и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.

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ИСТОЧНИК KP.RU