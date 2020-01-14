Материнский капитал в Челябинской области вырастет

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:51:22+03:00

Алексей Текслер предложил увеличить его до 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Сегодня губернатор поздравил Викторию Пегову (на фото), которая первой в Челябинской области родила в этом году третьего ребенка. Алексей Текслер призвал матерей рожать и сообщил об увеличении регионального материнского капитала:

— Надо стимулировать семьи рожать вторых и третьих детей. Мы уже увеличили выплаты при рождении первого ребенка. Я предлагаю увеличить региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка с 63 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Уверен, областные депутаты поддержат, — сказал губернатор.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по итогам посещения детского сада № 55 в Челябинске сообщил, что решение проблемы демографии в регионе не ограничится возведением детских садов.

Напомним, в прошлом году появилось 15 новых садов в области, в этом году будут построены еще 13 на 3200 мест.

Цель нацпроекта «Демография» — решить проблему с ясельными группами от 1,5 до 3 лет. При этом Челябинская область полностью обеспечена местами для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, рассказал сайт Polit74.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU