Материнский капитал в Челябинской области вырастет
Сегодня губернатор поздравил Викторию Пегову (на фото), которая первой в Челябинской области родила в этом году третьего ребенка. Алексей Текслер призвал матерей рожать и сообщил об увеличении регионального материнского капитала:
— Надо стимулировать семьи рожать вторых и третьих детей. Мы уже увеличили выплаты при рождении первого ребенка. Я предлагаю увеличить региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка с 63 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Уверен, областные депутаты поддержат, — сказал губернатор.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по итогам посещения детского сада № 55 в Челябинске сообщил, что решение проблемы демографии в регионе не ограничится возведением детских садов.
Напомним, в прошлом году появилось 15 новых садов в области, в этом году будут построены еще 13 на 3200 мест.
Цель нацпроекта «Демография» — решить проблему с ясельными группами от 1,5 до 3 лет. При этом Челябинская область полностью обеспечена местами для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, рассказал сайт Polit74.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU