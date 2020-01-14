Челябинские ученые придумали прибор для спасения дальнобойщиков

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:04:30+03:00

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В Челябинске в ЮУрГУ разработали умную IT-систему, которая разбудит уснувшего водителя или остановит машину. Такой прибор поможет предотвратить аварии и спасти тысячи жизней.

Автор ноу-хау Андрей Богданов — доктор технических наук, профессор ЮУрГУ:

— «Дорожный сон» — причина 30 % всех аварий со смертельным исходом. Мы разработали устройство, которое позволит избежать этих бед. Готовы лабораторный образец, математическая модель работы прибора и программное обеспечение. Технически провели эксперименты. Убедились в работоспособности, — рассказал изобретатель.

В научной группе разработчиков доцент кафедры, кандидат технических наук Светлана Попова и аспирант Виталий Иванов. Запатентован первый образец: программатор, электрическая схема и специальный прибор — инкриментальный энкодер, с помощью которого автоматически определяется угол поворота рулевого колеса. Именно он и сообщает, спит водитель или бодрствует.

— В дремотном состоянии водитель перестает подруливать должным образом при движении автомобиля, и система сразу засечет изменение угла поворота руля. Она завибрирует, даст легкий удар тока, либо, если отсутствует человеческая реакция, система сама остановит машину, прекратив подачу топлива в двигатель, или же «нажмет» на тормоз.

По подсчетам ученых, оборудование окупится за 3-4 года, а экономический эффект от него превысит 1 млн 616 тыс. рублей в год. Интерес к разработке проявлен от IT-парка «Сколково», выдано два патента и оформляется третий, рассказал сайт "Южноуральская панорама".

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