2020-01-14T18:12:04+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области уволил еще одного чиновника

В правительстве региона изменения
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: gubernator74.ruФото: gubernator74.ru
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В правительстве Челябинской области кадровые изменения.

В понедельник, 14 января, Алексей Текслер, губернатор Челябинской области освободил от должности Александра Захарова, первого замначальника главного управления по труду и занятости. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Ему был 61 год.

Чуть ранее, 9 января глава региона подписал документ о назначении. Наталья Рыбакова заняла пост зампредседателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. До назначения чиновница работала в администрации города и руководила управлением перспективного развития городской инфраструктуры в комитете архитекторы, цитирует пресс-службу губернатора области сайт "Челябинск Сегодня".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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