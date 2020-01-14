Губернатор Челябинской области уволил еще одного чиновника
В правительстве Челябинской области кадровые изменения.
В понедельник, 14 января, Алексей Текслер, губернатор Челябинской области освободил от должности Александра Захарова, первого замначальника главного управления по труду и занятости. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Ему был 61 год.
Чуть ранее, 9 января глава региона подписал документ о назначении. Наталья Рыбакова заняла пост зампредседателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. До назначения чиновница работала в администрации города и руководила управлением перспективного развития городской инфраструктуры в комитете архитекторы, цитирует пресс-службу губернатора области сайт "Челябинск Сегодня".
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