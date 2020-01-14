Челябинцы удивлены оперативной реакцией коммунальщиков на жалобу во «ВКонтакте»

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:37:54+03:00

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Автор этих строк живет в типовом многоподъездном доме на Северо-Западе. Моя высотка — это шестнадцать подъездов.

Каждую зиму два больших двора дома, стоящего причудливой загогулиной, утопают в снегу. Да, дворник есть. Но специалист с лопатой выскребает только пятачок перед крыльцом площадью четыре квадратных метра у подъездного крыльца. Дальше — снежные барханы. А ведь были времена, когда дворники с утра до вечера вычищали дворы, долбили наледь ломиками, посыпали асфальт песочком…

В понедельник, 13 января, начальник городского управления ЖКХ Александр Астахов заявил, что о дворах, заваленных снегом, нужно сообщать в группу «Администрация Челябинска» в сети «ВКонтакте».

О своем заваленном снегом дворе я сообщила в группу. И уже на следующий день получила сообщение с фотоподтверждением: очищен дворовой проезд у подъездов с первого по девятый. «Добить» задачу обещают в среду, 15 января.

Стремительная реакция коммунальщиков приятно удивила. Спасибо! Неужели в нашем городе жизнь начинает меняться к лучшему?

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ИСТОЧНИК KP.RU