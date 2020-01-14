«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи
Читатели КП-Челябинск активно обсуждают новость о челябинце Валерии Полунине, который собирает деньги на переезд в Сочи через «ВКонтакте». Вот что они пишут на сайте и в наших группах в соцсетях.
Надежда Котельникова:
— Ой, а можно мне тоже чтобы скинулись все? Я так давно мечтаю купить домик на Мальдивах.
Мария Верзакова:
— М-да уж... Работать и зарабатывать не пробовал?!
Олеся Левина:
— Ну, пусть планирует, весь молодняк о халяве грезит.
Олег Макаров:
— Бог подаст.
Но не все осуждают задумку парня.
Анна Кондакова
— Ну, молодец. Каждый понемногу — и поедет.
Надежда Кошелева:
— Честно сказал, а не врал, типа на лечение детей и т. д.
Прочитать новость о Валерии можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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