«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:31:26+03:00

Валерий какое-то время жил на море, но был вынужден вернуться в город по семейным обстоятельствам. Фото героя публикации

Ему посоветовали больше работать, а не просить у других [Первый отклик]

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Читатели КП-Челябинск активно обсуждают новость о челябинце Валерии Полунине, который собирает деньги на переезд в Сочи через «ВКонтакте». Вот что они пишут на сайте и в наших группах в соцсетях.

Надежда Котельникова:

— Ой, а можно мне тоже чтобы скинулись все? Я так давно мечтаю купить домик на Мальдивах.

Мария Верзакова:

— М-да уж... Работать и зарабатывать не пробовал?!

Олеся Левина:

— Ну, пусть планирует, весь молодняк о халяве грезит.

Олег Макаров:

— Бог подаст.

Но не все осуждают задумку парня.

Анна Кондакова

— Ну, молодец. Каждый понемногу — и поедет.

Надежда Кошелева:

— Честно сказал, а не врал, типа на лечение детей и т. д.

Прочитать новость о Валерии можно здесь.

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